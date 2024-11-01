Появилось видео горящего в Ленобласти вагона поезда Петрозаводск — Москва. Эвакуировали 50 пассажиров

В двухэтажном вагоне поезда сообщением Петрозаводск — Москва загорелся токоприёмник на крыше. Кадрами работы пожарных на станции Свирь Подпорожском районе в телеграм-канале поделился Комитет правопорядка и безопасности Ленобласти.

Как 1 ноября рассказали в ГКУ «Леноблпожспас», сообщение о пожаре в поезде поступило накануне незадолго до полуночи. Выяснилось, что у третьего вагона вспыхнул токоприёмник на крыше. Из вагона эвакуировали пятьдесят пассажиров, в том числе одного ребенка.

Вагон отцепили от поезда и потушили. Выгорели два квадратных метра обшивки и один погонный метр провода. Никто не пострадал.

Проверку по факту произошедшего проводят Северо-Западная транспортная прокуратура и Западное межрегиональное управление СК на транспорте.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги ранее сообщали, что пассажиры продолжили путь на свободных местах в других вагонах. Задержка поезда по отправлению составила 1 час 48 минут. На движение других поездов ситуация не повлияла.