В Ленобласти загорелся вагон поезда Петрозаводск — Москва

Вагон пассажирского поезда № 17 сообщением Петрозаводск — Москва загорелся в Ленинградской области. Инцидент произошел накануне вечером на станции Свирь в Подпорожском районе, сообщили 1 ноября в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Вагон оперативно отцепили и потушили пожар. При ЧП никто не пострадал, пассажиры продолжили путь на свободных местах в других вагонах.

Задержка поезда по отправлению составила 1 час 48 минут. На движение других поездов ситуация не повлияла. Причины случившегося выясняются.