Найденный под окнами многоэтажки на Кораблестроителей малыш оказался мальчиком. Видео из квартиры, где он живет

Следственный комитет устанавливает обстоятельства происшествия на улице Кораблестроителей, где этим утром под окнами одной из домов был найден ребенок. Предварительная информация о том, что это была девочка , не подтвердилась. По данным пресс-службы ГСУ СК по Петербургу, с телесными травмами обнаружен четырехлетний мальчик.

Как удалось установить следователям, мальчик находился с родителями в квартире на четвертом этаже. В какой-то момент опасные игры на подоконнике обернулись происшествием. Малыша реанимировали прямо на месте, для дальнейшей медпомощи его доставили в больницу.