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Происшествия Найденный под окнами многоэтажки на Кораблестроителей малыш оказался мальчиком. Видео из квартиры, где он живет

Найденный под окнами многоэтажки на Кораблестроителей малыш оказался мальчиком. Видео из квартиры, где он живет

1 788
2 комментария

Следственный комитет устанавливает обстоятельства происшествия на улице Кораблестроителей, где этим утром под окнами одной из домов был найден ребенок. Предварительная информация о том, что это была девочка, не подтвердилась. По данным пресс-службы ГСУ СК по Петербургу, с телесными травмами обнаружен четырехлетний мальчик.

Как удалось установить следователям, мальчик находился с родителями в квартире на четвертом этаже. В какой-то момент опасные игры на подоконнике обернулись происшествием. Малыша реанимировали прямо на месте, для дальнейшей медпомощи его доставили в больницу.

Действиям родителей мальчика будет дана правовая оценка. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами, контролируются прокуратурой.

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Комментарии
2
281759057
11 минут
Таких надо лишать родительских прав. Ребенка жалко 🙏.
Гость
7 минут
Одной из домов...
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