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Происшествия Под окнами многоэтажки на Васильевском острове в Петербурге реанимируют четырехлетнюю девочку

Под окнами многоэтажки на Васильевском острове в Петербурге реанимируют четырехлетнюю девочку

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3 комментария

Врачи скорой помощи пытаются спасти девочку четырех лет, которую нашли под окнами многоэтажного дома на улице Кораблестроителей. Об этом 31 октября стало известно «Фонтанке».

По предварительным данным, ребенок был в квартире со взрослыми, которые вовремя не среагировали на то, что девочка играет на подоконнике. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое, врачи реанимируют девочку на месте происшествия, чтобы избежать худшего.

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Комментарии
3
DEMOMON
31 минута
На Кораблестроителей жарко в квартирах?
Гость
42 минуты
Пора вводить уголовную ответственность за халатность взрослых за недосмотр за детьми.
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