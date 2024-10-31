Под окнами многоэтажки на Васильевском острове в Петербурге реанимируют четырехлетнюю девочку

Врачи скорой помощи пытаются спасти девочку четырех лет, которую нашли под окнами многоэтажного дома на улице Кораблестроителей. Об этом 31 октября стало известно «Фонтанке».
По предварительным данным, ребенок был в квартире со взрослыми, которые вовремя не среагировали на то, что девочка играет на подоконнике. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое, врачи реанимируют девочку на месте происшествия, чтобы избежать худшего.
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