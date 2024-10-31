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Общество Происшествия Полиция показала, как вывезла из табора оружие, 15 миллионов и более 50 мужчин после обысков под Петербургом

Полиция показала, как вывезла из табора оружие, 15 миллионов и более 50 мужчин после обысков под Петербургом

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62 комментария

Масштабный антинаркотический рейд провела полиция в Гатчинском районе Ленобласти. Нашли не только вещества и средства для их производства. Об итогах 31 октября рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Несколько десятков обысков прошли в ночь на 30 октября. Оперативники, кинологи, эксперты, патрульно-постовая служба нагрянули в места проживания так называемого кочевого народа. Выбор не был случаен. Как уточняют в ведомстве, одним из видов криминального бизнеса отдельных представителей считается изготовление и продажа наркотиков. А основанием для рейда стали уголовные дела, которые расследует специальное антинаркотическое подразделение полиции.

Самый крупный «улов» оказался в деревне Новосиверская. Там в частном доме семьи нашли оборудование для производства «синтетики» и несколько килограммов сомнительного вещества, которое направили на экспертизу.

Кроме того, изъяли два травматических пистолета и охотничье ружьё, на которые не оказалось регистрации, а также 15 миллионов рублей.

В результате рейда в отделы полиции для разбирательства увезли более 50 мужчин. Всех проверили на употребление наркотиков, взяли отпечатки пальцев и образцы ДНК. От работников военкоматов они получили уведомление о постановке на воинский учёт.

Работа нашлась и для сотрудников Госавтоинспекции. Проверив машины местного населения, полицейские выявили 15 автомобилей, к номерам которых возникли вопросы. Если подозрения о подделке подтвердятся, владельцам предстоит отвечать по уголовной статье.

«Проводимые полицейские мероприятия, помимо получения оперативно значимой информации для расследования преступлений, направлены на декриминализацию ориентированных на противоправную деятельность представителей общин», — уточнили в главке.

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Комментарии
62
Sonata
1 час
Хоромы показаны шикарные. Это действительно "кочевой народ"?
279959042
2 часа
Цыганочка с выходом !
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