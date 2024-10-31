Детище Илона Маска напугало жительницу Ленобласти и заставило звонить в полицию

Жительница Ломоносовского района Ленобласти испугалась загадочных огоньков в небе и сообщила об увиденном в полицию. Женщина решила, что это вражеские беспилотники, но источник сияния оказался мирным. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 31 октября.
Звонок в полицию поступил накануне в десятом часу вечера. Жительница городского поселка Новоселье сообщила, что вышла на балкон и увидела над домом около восьми белых беспилотников. Со слов женщины, объекты направились в сторону Стрельны.
Сотрудники полиции обратились за помощью к военным. Те сказали, что никакие это не беспилотники, а спутники «Старлинк», предназначенные для раздачи бесплатного Интернета. Других подозрительных объектов в небе обнаружено не было.
Starlink — это глобальная система искусственных спутников, развитием которой занимается компания Илона Маска SpaceX. Спутниковый Интернет от Starlink используется в 72 странах мира.
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