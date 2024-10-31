Россияне жалуются на сбои в работе сервисов Т-Банка. Большое число жалоб — из Петербурга и Ленобласти

В ночь с 30 на 31 октября российские пользователи стали массово жаловаться на сбои в работе сервисов Т-Банка. Согласно данным объективного мониторинга, большое количество сообщений о неполадках приходит из Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Тверской области.

Также жалуются на проблемы с доступом жители Нижегородской области и Москвы. Среди самых частых проблем — сбой мобильного приложения, сбой сайта, трудности с доступом к личному кабинету. Часть пользователей пишет, что не работает онлайн-банк.

Не работает приложение банка и Т-Инвестиции. Пользователи также сообщают о проблемах в работе TikTok, там не загружаются видео. Число жалоб на TikTok по состоянию на 00:50 по Москве составляло чуть более 4 тысяч, а чуть ранее — более 5,5 тысячи.