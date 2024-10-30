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Город «Даже солнышко появится». Синоптик Колесов — о погоде в Петербурге в ближайшие дни

«Даже солнышко появится». Синоптик Колесов — о погоде в Петербурге в ближайшие дни

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6 комментариев

В первой половине четверга, 31 октября, в Петербурге ожидается маловетреная погода и солнце. К вечеру пойдет дождь, который может перерасти в снежную крупу, сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале в среду, 30 октября.

По сведениям синоптика, температура воздуха ночью 31 октября составит +1–3 градуса, днем +4–6 градусов. Колесов отмечает, что погода будет спокойнее сегодняшней.

«Главное — это ослабление ветра в течение ночи, улучшение погоды в первой половине дня, даже солнышко появится», — сообщил синоптик.

Однако в пятницу, 1 ноября, следует ждать снег. Последний месяц осени начнется по-зимнему из-за смещения центра циклона. «В связи с этим дальнейшее похолодание и осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветра сильного не получается из-за близости центра циклона», — объясняет Колесов.

В пятницу температура воздуха составит +2–4 градуса. Ночью подует юго-восточный и восточный ветер со скоростью 5–10 м/с, а днем северо-восточный и северный со скоростью 7–12 м/с.

Кроме того, Колесов объяснил повышение уровня воды в Неве. По его словам, скоро так будет часто, но это не наводнение.

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Александр Колесов Синоптик Прогноз погоды Петербург
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Комментарии
6
El&na
1 час
31 вооющето четверг
YashkaBublik
1 час
"Повышение уровня воды в Неве... Так будет часто, но это не наводнение". Не ... Слово "наводнение" тоже нельзя?
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