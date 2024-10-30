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Происшествия Четвертый сбежавший из исправительного центра в Нерчинске осужденный сам вернулся обратно

Четвертый сбежавший из исправительного центра в Нерчинске осужденный сам вернулся обратно

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3 комментария

Четвертый приговоренный к исправительным работам, сбежавший из специализированного центра в Нерчинске, вернулся обратно сам. Об этом сообщили 30 октября порталу «Чита.Ру» в пресс-службе Забайкальского управления ФСИН.

Речь идет о Николае Куйдине, который получил приговор за кражу. В ближайшее время необходимые документы сотрудниками уголовно-исполнительной системы будут подготовлены и направлены в суд для изменения вида наказания, — говорится в сообщении.

26 октября четверо осужденных сбежали из исправительного центра в Нерчинске. Двоих задержали на следующий день, третий попался в Чите.

Также 26 октября ФСИН сообщила о побеге шестерых заключенных из исправительной колонии № 2 в Липецке. Утром сотрудники колонии обнаружили подкоп, подсчитали осужденных, и оказалось, что шестерых не хватает. Все беглецы — выходцы из Средней Азии. Сначала двоих нашли в Тамбовской области, затем еще троих — в Липецкой, при этом один был ранен. Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц, допустивших побег.

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Комментарии
3
Ushat Pomoev
1 час
"А в тюрьме сейчас ужин. Макароны!" (с)
Гость
1 час
И снова не мигрант, а чорная шерсть.
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