Четвертый сбежавший из исправительного центра в Нерчинске осужденный сам вернулся обратно

Четвертый приговоренный к исправительным работам, сбежавший из специализированного центра в Нерчинске, вернулся обратно сам. Об этом сообщили 30 октября порталу «Чита.Ру» в пресс-службе Забайкальского управления ФСИН.
Речь идет о Николае Куйдине, который получил приговор за кражу. В ближайшее время необходимые документы сотрудниками уголовно-исполнительной системы будут подготовлены и направлены в суд для изменения вида наказания, — говорится в сообщении.
26 октября четверо осужденных сбежали из исправительного центра в Нерчинске. Двоих задержали на следующий день, третий попался в Чите.
Также 26 октября ФСИН сообщила о побеге шестерых заключенных из исправительной колонии № 2 в Липецке. Утром сотрудники колонии обнаружили подкоп, подсчитали осужденных, и оказалось, что шестерых не хватает. Все беглецы — выходцы из Средней Азии. Сначала двоих нашли в Тамбовской области, затем еще троих — в Липецкой, при этом один был ранен. Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц, допустивших побег.
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