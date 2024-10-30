Четвертый сбежавший из исправительного центра в Нерчинске осужденный сам вернулся обратно

Четвертый приговоренный к исправительным работам, сбежавший из специализированного центра в Нерчинске, вернулся обратно сам. Об этом сообщили 30 октября порталу «Чита.Ру» в пресс-службе Забайкальского управления ФСИН.

Речь идет о Николае Куйдине, который получил приговор за кражу. В ближайшее время необходимые документы сотрудниками уголовно-исполнительной системы будут подготовлены и направлены в суд для изменения вида наказания, — говорится в сообщении.

26 октября четверо осужденных сбежали из исправительного центра в Нерчинске. Двоих задержали на следующий день , третий попался в Чите.