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Происшествия Суд в Петербурге вынес приговор иностранке, которая родила ребенка и подкинула его к воротам детдома

Суд в Петербурге вынес приговор иностранке, которая родила ребенка и подкинула его к воротам детдома

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8 комментариев

Мировой судья четвертого судебного участка Петербурга приговорила гражданку Киргизии Наргизу Ажибекову к 300 часам обязательных работ, признав ее виновной в оставлении в опасности новорожденного. Об этом 30 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.


Суд установил, что 11 августа женщина родила мальчика, а через пару часов ушла из роддома вместе с малышом. Ближе к ночи мать подкинула его к воротам дома ребенка № 13. Уточнялось, что женщина оставила новорожденного прямо на асфальте у ворот дома.

Мать вину признала, раскаялась в содеянном. Суд учел, что у женщины на иждивении двое детей, муж умер. Кроме того, Ажибекова совершила преступление небольшой тяжести.

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Комментарии
8
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Путин поручил разработать программу продвижения российских товаров за рубежом.
279257990
18 минут
Что она вообще делает в РФ?
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