Фото дня: Нева прибавила уже больше метра, трактор спасается бегством

Нева прибывает. По данным ФБУ «Администрация „Волго-Балт“» на 13:19, уровень у Горного института составляет 106 см. Спуски уже залиты водой, передаёт фотокорреспондент «Фонтанки».

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Сегодня в Петербурге сильный западный ветер, до 11 м/с, местами порывы могут достигать 15–18 м/с. С 3 часов ночи 30 октября до 9 часов утра 31 октября в городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Завтра в городе тоже будет ветрено и к тому же холодно.

Напомним, наводнения в Петербурге фиксируются при превышении уровня воды на водомерном посту «Горный институт» отметки +161 см.