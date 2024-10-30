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Город Фото дня: Нева прибавила уже больше метра, трактор спасается бегством

Фото дня: Нева прибавила уже больше метра, трактор спасается бегством

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5 комментариев

Нева прибывает. По данным ФБУ «Администрация „Волго-Балт“» на 13:19, уровень у Горного института составляет 106 см. Спуски уже залиты водой, передаёт фотокорреспондент «Фонтанки».

Сегодня в Петербурге сильный западный ветер, до 11 м/с, местами порывы могут достигать 15–18 м/с. С 3 часов ночи 30 октября до 9 часов утра 31 октября в городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Завтра в городе тоже будет ветрено и к тому же холодно.

Напомним, наводнения в Петербурге фиксируются при превышении уровня воды на водомерном посту «Горный институт» отметки +161 см.

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Погода в Петербурге Ветер Повышение уровня воды Наводнение
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Комментарии
6
DMaster
15 минут
> при превышении уровня воды на водомерном посту «Горный институт» отметки +161 см 160 см как раз предел, 161 см в/о уже наводнение.
Гость
1 час
Спасайся кто может
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