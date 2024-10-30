От удара разворотило переднюю часть. Девушка на каршеринге насмерть сбила пешехода в Петербурге

Источник: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти







Наезд произошел в 23:24 28 октября у дома 3 по Бабигонскому шоссе, сообщает 30 октября ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 22-летняя петербурженка на каршеринговом Belgee X50 сбила 52-летнего жителя Луги, который находился на проезжей части вне зоны пешеходного перехода.

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Пешеход от полученных травм скончался на месте. По факту ДТП ведется проверка. Как стало известно «Фонтанке», водитель в 2024 году привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД только однажды — за нарушение требований об ОСАГО.