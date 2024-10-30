Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+8°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +4

5 м/c,

ю-з.

 749мм 91%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,33
EUR 105,44
Студенты-вожатые и трудные дети
Промышленный Петербург
В Петербурге сожгли человека
Депутаты против маркировки
Реформа для малого бизнеса
Майор Сентемов под стражей
Рейтинги "Фонтанки"
Город Снег уже на пороге. Прощаемся с теплом, ждём минус и гололедицу

Снег уже на пороге. Прощаемся с теплом, ждём минус и гололедицу

8 215
3 комментария

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру

Зима всё ближе. Сегодня снег ожидается в некоторых районах Ленобласти. А в Петербурге следующей ночью местами температура может опуститься ниже нуля и вызвать гололедицу на дорогах.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 октября в городе облачно с прояснениями, утром и днем дождь. Ветер умеренный, утром и днем местами порывы до сильного. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 2-4 градусов, днем составит 7-9 градусов.

Сегодня Петербург будет ощущать влияние тёплого сектора циклона с центром над Белым морем, а во второй половине дня регион пересечёт холодный атмосферный фронт, сообщает центр «ФОБОС». Прояснения возможны ближе к вечеру, на севере и востоке области дожди местами будут переходить в мокрый снег, и усилится ветер. Атмосферное давление будет падать и составит 747 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

В четверг дожди если и будут, то кратковременные. Ночью 1-3 градуса, местами до минус 1, на дорогах возможна гололедица. Днем 3-6 градусов. А 1 ноября в прогнозе уже не только дождь, но и мокрый снег.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Погода Погода в Петербурге Прогноз погоды
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY9
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
VVvolkov
45 минут
эх, хорошо вам.. а у нас на Кубе сейчас жара и ни одной снежинки почему-то (( ладно, пойду на пляж мулаток клеить, не теряйте!
266065285
4 минуты
Задержался в этом году холод и снежок, давно ждём
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Взрослая, желанная, осознанная: врачи рассказали, как забеременеть после 35 и к чему готовиться при поздней беременности
29 октября, 18:00
Новости компаний
В 2024 году в новые квартиры по программе реновации переехали более 230 семей
29 октября, 13:13
Новости компаний
Посмотрите в календарь: врачи рассказали, почему опасно не делать прививки взрослым и детям
27 октября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Взрослая, желанная, осознанная: врачи рассказали, как забеременеть после 35 и к чему готовиться при поздней беременности
29 октября, 18:00
В 2024 году в новые квартиры по программе реновации переехали более 230 семей
29 октября, 13:13
Сбер: с начала года количество предпринимателей, открывших бизнес в СЗФО, выросло на 11 процентов
28 октября, 18:10
Посмотрите в календарь: врачи рассказали, почему опасно не делать прививки взрослым и детям
27 октября, 18:00
Привлечь, воспитать или завоевать: как российский бизнес решает проблему острой нехватки IT-кадров
26 октября, 18:00
Кадровый голод: почему спрос на специалистов по кибербезопасности растет быстрее, чем их готовят
26 октября, 14:00
Как сохранить душевное равновесие и оптимизм в преддверии зимы
25 октября, 18:00
Стартовал прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
25 октября, 17:26
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 октября, 16:31
ГК «А101» предлагает выиграть квартиру в космической игре
25 октября, 16:30
Сбер: с начала года объём портфеля кредитования девелоперов Северо-Запада превысил 470 млрд рублей
25 октября, 16:30
Наше радио — музыка поколений
25 октября, 16:20