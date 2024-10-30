Снег уже на пороге. Прощаемся с теплом, ждём минус и гололедицу

Зима всё ближе. Сегодня снег ожидается в некоторых районах Ленобласти. А в Петербурге следующей ночью местами температура может опуститься ниже нуля и вызвать гололедицу на дорогах.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 октября в городе облачно с прояснениями, утром и днем дождь. Ветер умеренный, утром и днем местами порывы до сильного. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 2-4 градусов, днем составит 7-9 градусов.

Сегодня Петербург будет ощущать влияние тёплого сектора циклона с центром над Белым морем, а во второй половине дня регион пересечёт холодный атмосферный фронт, сообщает центр «ФОБОС». Прояснения возможны ближе к вечеру, на севере и востоке области дожди местами будут переходить в мокрый снег, и усилится ветер. Атмосферное давление будет падать и составит 747 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.