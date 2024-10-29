«Это было наше единственное жилье». Семья из Петербурга лишилась дома после ночного пожара

Источник: читатель «Фонтанки»







Крупный пожар уничтожил одноэтажный жилой дом в Красногвардейском районе Петербурга. Огонь вспыхнул среди ночи сразу с двух сторон, пока жильцы спали. Пламя полностью уничтожило строение, оставив семью из пяти человек на улице. Что могло стать причиной пожара и какие ценные вещи оказались утрачены, рассказала в беседе с «Фонтанкой» одна из членов семьи Анастасия 29 октября.

Огонь вспыхнул накануне после полуночи в доме 4/1 на Сосновском проспекте. По данным МЧС, сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 1:55, к прибытию спасателей деревянный дом, размером 14 на 20 метров, горел на площади 80 «квадратов». На месте работали 15 спасателей, прибывших на трех спецмашинах, борьба с пламенем продолжалась до 5 утра.

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«Тогда дома были только мама и мой брат, я с двумя несовершеннолетними детьми была в отъезде, — вспоминает 25-летняя Анастасия. — Мама пришла с работы около 11 вечера и легла спать, потому что очень устала. При этом она говорит, что в тот день она прям что-то чувствовала, на душе неспокойно было, тревожно. У дочери моей перед этим температура поднялась. Не знаю, совпадение это или нет. Брату 17 лет, всегда он очень поздно ложится, сбит режим, долго в ноутбуке сидит, а тут он тоже лег спать вечером».

Ближе к двум часам ночи, со слов девушки, ее мать разбудил громкий хлопок, электричество в доме оказалось отключено, в темноте женщина поспешила осмотреть комнаты. Увидев пожар, она разбудила сына и принялась тушить пламя своими силами. «Кричала: „Сережа, мы горим!“ Потом давай наливать воды в ведра, хотела это все потушить, брат ее кое-как схватил и через окно выволок, в одних шортах была и босиком, — рассказывает со слов родственников Анастасия. — Слава богу, я просто молюсь богу, что нас с детьми там не было. Потому что все настолько быстро произошло, огонь вспыхнул от двери с внешней стороны».

Семья уверена, что в силу некоторых обстоятельств дом частично можно было бы спасти: «На тушение потребовалось много времени, огонь быстро разрастался».

Из пожара удалось вынести лишь документы. Вся техника, личные и памятные вещи оказались утрачены. Сгорели и наличные накопления, но наибольшей утратой оказались альбомы с фотографиями. «Моих там фотографий детских не особо много было. Но были папины фотографии, папа умер в 2021 году. Альбомы — это такая приятная память была», — с грустью вспоминает девушка.

Причиной произошедшего жильцы видят поджог. Дом начал гореть с двух сторон, огонь распространялся с крыльца, а после охватил все шесть комнат. «Всего у дома четыре входа… 18 лет мы прожили в нем. 18. Я в школу отсюда ходила. У самой уже двое детей маленьких. Теперь нам негде жить, это было наше единственное жилье, - говорит Анастасия. - Сейчас администрация района решает, нам должны предложить временное жилье».

Семья проживает в доме с 2007 года, когда на четверых человек в общежитии выделили комнату. Со временем глава семейства возвел две пристройки, которые сейчас по договору социального найма числятся как веранды. «Также сделал отдельный вход нам. То есть у нас была отдельная своя душевая, отдельная своя кухня и отдельный свой вход. Сейчас в доме 4 входа. Мы остались одни в общежитии к настоящему моменту. <…> Наш дом единственный здесь числится за городом. Рядом стоящие частные дома принадлежат Лесотехнической академии (Санкт-Петербургскому государственному лесотехническому университету имени С. М. Кирова. — Прим. ред.)», — указывает Анастасия.

Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕРГН), в доме 1917 года постройки зарегистрированы три квартиры, общая площадь 243,50 кв. м. До 2015 года дом находился в оперативном управлении лесотехнического университета.

Крик о помощи жильцы сгоревшего дома разместили в социальных сетях. Неравнодушные пользователи вызвались помочь пострадавшим оглаской и собранной одеждой. Сейчас семья остановилась у родственников.