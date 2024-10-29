Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+7°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +3

4 м/c,

зап.

 763мм 66%
Подробнее
7 Пробки
USD 97,33
EUR 105,44
Реформа для малого бизнеса
Майор Сентемов под стражей
Промышленный Петербург
Когда начнут строить Широтную
Что говорят пострадавшие на Восстания
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия «Это было наше единственное жилье». Семья из Петербурга лишилась дома после ночного пожара

«Это было наше единственное жилье». Семья из Петербурга лишилась дома после ночного пожара

3 459
7 комментариев

Крупный пожар уничтожил одноэтажный жилой дом в Красногвардейском районе Петербурга. Огонь вспыхнул среди ночи сразу с двух сторон, пока жильцы спали. Пламя полностью уничтожило строение, оставив семью из пяти человек на улице. Что могло стать причиной пожара и какие ценные вещи оказались утрачены, рассказала в беседе с «Фонтанкой» одна из членов семьи Анастасия 29 октября.

Огонь вспыхнул накануне после полуночи в доме 4/1 на Сосновском проспекте. По данным МЧС, сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 1:55, к прибытию спасателей деревянный дом, размером 14 на 20 метров, горел на площади 80 «квадратов». На месте работали 15 спасателей, прибывших на трех спецмашинах, борьба с пламенем продолжалась до 5 утра.

+2

«Тогда дома были только мама и мой брат, я с двумя несовершеннолетними детьми была в отъезде, — вспоминает 25-летняя Анастасия. — Мама пришла с работы около 11 вечера и легла спать, потому что очень устала. При этом она говорит, что в тот день она прям что-то чувствовала, на душе неспокойно было, тревожно. У дочери моей перед этим температура поднялась. Не знаю, совпадение это или нет. Брату 17 лет, всегда он очень поздно ложится, сбит режим, долго в ноутбуке сидит, а тут он тоже лег спать вечером».

Ближе к двум часам ночи, со слов девушки, ее мать разбудил громкий хлопок, электричество в доме оказалось отключено, в темноте женщина поспешила осмотреть комнаты. Увидев пожар, она разбудила сына и принялась тушить пламя своими силами. «Кричала: „Сережа, мы горим!“ Потом давай наливать воды в ведра, хотела это все потушить, брат ее кое-как схватил и через окно выволок, в одних шортах была и босиком, — рассказывает со слов родственников Анастасия. — Слава богу, я просто молюсь богу, что нас с детьми там не было. Потому что все настолько быстро произошло, огонь вспыхнул от двери с внешней стороны».

Семья уверена, что в силу некоторых обстоятельств дом частично можно было бы спасти: «На тушение потребовалось много времени, огонь быстро разрастался».

Из пожара удалось вынести лишь документы. Вся техника, личные и памятные вещи оказались утрачены. Сгорели и наличные накопления, но наибольшей утратой оказались альбомы с фотографиями. «Моих там фотографий детских не особо много было. Но были папины фотографии, папа умер в 2021 году. Альбомы — это такая приятная память была», — с грустью вспоминает девушка.

Причиной произошедшего жильцы видят поджог. Дом начал гореть с двух сторон, огонь распространялся с крыльца, а после охватил все шесть комнат. «Всего у дома четыре входа… 18 лет мы прожили в нем. 18. Я в школу отсюда ходила. У самой уже двое детей маленьких. Теперь нам негде жить, это было наше единственное жилье, - говорит Анастасия. - Сейчас администрация района решает, нам должны предложить временное жилье».

Семья проживает в доме с 2007 года, когда на четверых человек в общежитии выделили комнату. Со временем глава семейства возвел две пристройки, которые сейчас по договору социального найма числятся как веранды. «Также сделал отдельный вход нам. То есть у нас была отдельная своя душевая, отдельная своя кухня и отдельный свой вход. Сейчас в доме 4 входа. Мы остались одни в общежитии к настоящему моменту. <…> Наш дом единственный здесь числится за городом. Рядом стоящие частные дома принадлежат Лесотехнической академии (Санкт-Петербургскому государственному лесотехническому университету имени С. М. Кирова. — Прим. ред.)», — указывает Анастасия.

Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕРГН), в доме 1917 года постройки зарегистрированы три квартиры, общая площадь 243,50 кв. м. До 2015 года дом находился в оперативном управлении лесотехнического университета.

Крик о помощи жильцы сгоревшего дома разместили в социальных сетях. Неравнодушные пользователи вызвались помочь пострадавшим оглаской и собранной одеждой. Сейчас семья остановилась у родственников.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY6
Печаль
SAD8
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Отец Родной
1 час
А спонсор новости - ЛСР. ЛСР - 25 этажей куда лучше одного!
Леошид Турист
1 час
Это в начале Рябовского шоссе?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Взрослая, желанная, осознанная: врачи рассказали, как забеременеть после 35 и к чему готовиться при поздней беременности
29 октября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Взрослая, желанная, осознанная: врачи рассказали, как забеременеть после 35 и к чему готовиться при поздней беременности
29 октября, 18:00
В 2024 году в новые квартиры по программе реновации переехали более 230 семей
29 октября, 13:13
Сбер: с начала года количество предпринимателей, открывших бизнес в СЗФО, выросло на 11 процентов
28 октября, 18:10
Посмотрите в календарь: врачи рассказали, почему опасно не делать прививки взрослым и детям
27 октября, 18:00
Привлечь, воспитать или завоевать: как российский бизнес решает проблему острой нехватки IT-кадров
26 октября, 18:00
Кадровый голод: почему спрос на специалистов по кибербезопасности растет быстрее, чем их готовят
26 октября, 14:00
Как сохранить душевное равновесие и оптимизм в преддверии зимы
25 октября, 18:00
Стартовал прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
25 октября, 17:26
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 октября, 16:31
ГК «А101» предлагает выиграть квартиру в космической игре
25 октября, 16:30
Сбер: с начала года объём портфеля кредитования девелоперов Северо-Запада превысил 470 млрд рублей
25 октября, 16:30
Наше радио — музыка поколений
25 октября, 16:20