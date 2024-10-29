Замначальника отдела Северо-Западной электронной таможни поймали на взятке. Он спасал чужой корм

Служба по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления нашла нечистого на руку в своих рядах. По версии следствия, незаконную надбавку к зарплате себе обеспечил заместитель начальника отдела.

Как сообщили в петербургском Следственном комитете 29 октября, накануне днём замначальнику отдела административных расследований Северо-Западной электронной таможни в салоне автомобиля передали 150 тысяч рублей. Согласно материалам, за эту сумму он обещал избавить от обеспечительных мер товар, который ввозили с нарушением таможенных правил.

Взятку предложил представитель коммерческой организации, которая занимается оптовой торговлей кормами. Наличные принёс посредник. Его действиям также будет дана правовая оценка.