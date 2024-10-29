Историческую «заброшку» на Синопской набережной реконструируют под гостиницу

Дом купца Фролова на Синопской набережной, 24, литера А, заброшенное историческое здание, реконструируют под гостиничный комплекс. Проект прошел согласование в комитете по охране памятников на соответствие закону об охранных зонах.

Заказчиком является ЗАО «Ришар». По проекту предполагается реконструировать здание с надстройкой мансардного этажа и увеличением общей высоты на 1 метр, в другой части постройки — локально изменить фасады и капитально отремонтировать. Также планируется восстановление исторического ограждения.

Согласно данным СПАРК, гендиректором «Ришара» является Юлия Яковлева, компания была зарегистрирована в 1992 году и занимается управлением недвижимостью.

Здание на Синопской набережной не имеет статуса памятника, но является историческим — оно было построено в 1878 году по проекту архитектора Василия фон Геккера. Здание последние годы стояло заброшенным, а в 2022 году дважды горело.