Автомобиль насмерть сбил 77-летнюю женщину на Пограничника Гарькавого

Автомобиль сбил 77-летнюю пенсионерку, когда она переходила дорогу в Красносельском районе Петербурга. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Как сообщили 28 октября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла в 18:48 около дома 7/21 по улице Пограничника Гарькавого. За рулем «Форда Фиеста» был 28-летний мужчина. Он сбил женщину, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как писали очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», от удара женщина отлетела за пределы перехода.

Полиция проводит проверку.