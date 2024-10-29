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Происшествия Автомобиль насмерть сбил 77-летнюю женщину на Пограничника Гарькавого

Автомобиль насмерть сбил 77-летнюю женщину на Пограничника Гарькавого

1 456
2 комментария

Автомобиль сбил 77-летнюю пенсионерку, когда она переходила дорогу в Красносельском районе Петербурга. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Как сообщили 28 октября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла в 18:48 около дома 7/21 по улице Пограничника Гарькавого. За рулем «Форда Фиеста» был 28-летний мужчина. Он сбил женщину, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как писали очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», от удара женщина отлетела за пределы перехода.

Полиция проводит проверку.

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Комментарии
2
Гость
1 час
Смотрите пож налево, когда переходите дорогу. На любом переходе - регулиров или нерегулированн. Это не важно. А дойдя до середины дороги - направо. Вот это важно. Не сложно же. Ищите визуальный контак с водителем. Будте всегда начеку, зеленый пусть вас не расслабляет. На тротуаре вот выдохните и расслабтесь (что по нынешним временам конечно спорно, но пусть относительно). На Господа надейся, но САМ НЕ ОПЛОШАЙ! Берегите себя хотя бы для своих близких
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