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Общество В Омске студент-историк залил перцовкой преподавателя из-за неудачного экзамена

В Омске студент-историк залил перцовкой преподавателя из-за неудачного экзамена

1 499
5 комментариев

Студент истфака ОмГУ имени Ф. М. Достоевского в понедельник, 28 октября, распылил перцовый баллончик в лицо преподавателю Артему Клюеву. Молодой человек скрылся, а педагога забрали медики. Об этом сообщает местное издание NGS55.RU.

23-летний Михаил С. не сдал комиссионную пересдачу. По словам одного из студентов, перцовый баллончик против преподавателя студент-историк распылил в туалете.

«Потом еще угрожал ему и его семье. Он на втором курсе уже года три учится», — поделился обучающийся с журналистами.

Корреспондент издания поговорил с Михаилом. Он заявил, что из-за преподавателя якобы страдают другие студенты. «Он отправляет людей на комиссию, а потом их отчисляют», — сказал студент-историк.

Преподаватель кафедры всеобщей истории Клюев подтвердил, что молодой человек не сдал экзамен, а все произошло после того. «Причину надо узнать у нападавшего. <…> Я был в больнице и еду в полицию», — рассказал он.

Полиция Омской области проводит проверку. Случившимся заинтересовалась и областная прокуратура.

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Комментарии
5
Джастис
30 минут
Некоторые преподаватели любят показать свою мнимую значимость и поиздеваться над студентами. К сожалению, у бедного парня не выдержали нервы.
Гость
1 час
Двоешника в окопы, препода на пенсию.
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