В Омске студент-историк залил перцовкой преподавателя из-за неудачного экзамена

Студент истфака ОмГУ имени Ф. М. Достоевского в понедельник, 28 октября, распылил перцовый баллончик в лицо преподавателю Артему Клюеву. Молодой человек скрылся, а педагога забрали медики. Об этом сообщает местное издание NGS55.RU.

23-летний Михаил С. не сдал комиссионную пересдачу. По словам одного из студентов, перцовый баллончик против преподавателя студент-историк распылил в туалете.

«Потом еще угрожал ему и его семье. Он на втором курсе уже года три учится», — поделился обучающийся с журналистами.

Корреспондент издания поговорил с Михаилом. Он заявил, что из-за преподавателя якобы страдают другие студенты. «Он отправляет людей на комиссию, а потом их отчисляют», — сказал студент-историк.



Преподаватель кафедры всеобщей истории Клюев подтвердил, что молодой человек не сдал экзамен, а все произошло после того. «Причину надо узнать у нападавшего. <…> Я был в больнице и еду в полицию», — рассказал он.



Полиция Омской области проводит проверку. Случившимся заинтересовалась и областная прокуратура.