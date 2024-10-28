«Это профессиональная травма». Лолита потеряла зуб на выступлении

Российская певица Лолита рассказала о частой профессиональной травме на своем примере. На одном из последних выступлений она выбила себе зуб микрофоном. Личной историей звезда поделилась в своем телеграм-канале.

Источник: Лолита Милявская / Телеграм

«Это профессиональная травма, через это проходят абсолютно все. Ты варьируешь подачи микрофона, и зуб периодически трескается. В какой-то момент вылетает», — рассказала Лолита.

Певица успокоила фанатов, заявив, что теперь ее зуб «практически на месте».