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Общество «Это профессиональная травма». Лолита потеряла зуб на выступлении

«Это профессиональная травма». Лолита потеряла зуб на выступлении

3 644
6 комментариев

Российская певица Лолита рассказала о частой профессиональной травме на своем примере. На одном из последних выступлений она выбила себе зуб микрофоном. Личной историей звезда поделилась в своем телеграм-канале.

«Это профессиональная травма, через это проходят абсолютно все. Ты варьируешь подачи микрофона, и зуб периодически трескается. В какой-то момент вылетает», — рассказала Лолита.

Певица успокоила фанатов, заявив, что теперь ее зуб «практически на месте».

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Комментарии
6
Майор Пронин
2 часа
Когда эти дедули и бабули уйдут на покой?
VKuser174198221
1 час
Давайте отпустим на покой беззубую бабушку?
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