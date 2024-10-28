Коричневый, высотой с дом. Удивительный фонтан забил около московского ЖК

Внезапный фонтан возник 28 октября около ЖК «Новая звезда» в поселке Коммунарка в Москве. Местные жители в соцсетях пишут, что его появлению предшествовал громкий звук.

Источник: КОММУНАРКА / Телеграм

ТАСС со ссылкой на пресс-службу АО «Мосгаз» сообщает, что в Коммунарке ведутся работы на газопроводе. «Работы по сбросу воздуха из газопровода на территории ЖК „Новая Звезда“ выполняются специалистами Московского филиала АО „Газпром газораспределение“», — уточнили в компании. Работы планируют завершить до 17 часов сегодняшнего дня.