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Происшествия Коричневый, высотой с дом. Удивительный фонтан забил около московского ЖК

Коричневый, высотой с дом. Удивительный фонтан забил около московского ЖК

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7 комментариев

Внезапный фонтан возник 28 октября около ЖК «Новая звезда» в поселке Коммунарка в Москве. Местные жители в соцсетях пишут, что его появлению предшествовал громкий звук.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу АО «Мосгаз» сообщает, что в Коммунарке ведутся работы на газопроводе. «Работы по сбросу воздуха из газопровода на территории ЖК „Новая Звезда“ выполняются специалистами Московского филиала АО „Газпром газораспределение“», — уточнили в компании. Работы планируют завершить до 17 часов сегодняшнего дня.

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Комментарии
7
Slava_Rossii2
2 часа
На воздух это мало похоже, скорее какие-то фекальные массы.
Слава России!
2 часа
в бункере прорвало
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