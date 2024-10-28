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Общество «Важно помнить свои корни». Татьяна Ким открыла Корейский дом в Петербурге

«Важно помнить свои корни». Татьяна Ким открыла Корейский дом в Петербурге

4 229
16 комментариев

Соосновательница Wildberries Татьяна Ким поучаствовала в открытии Корейского дома в Санкт-Петербурге, который находится на Таллинской улице. Об этом накануне предпринимательница рассказала в своем телеграм-канале.

«Выходные в любимом городе. Питер — место силы. Было время и пообщаться с родственниками, и вместе принять участие в открытии Корейского Дома. Важно помнить свои корни», — говорится в ее посте.

В группе организации во «ВКонтакте» говорится, что в Корейском доме проходят курсы и мероприятия, которые помогут познакомиться с культурой Кореи и насладиться ее красотой. Упоминается об истории страны, уникальных музыкальных инструментах, боевых искусствах, песнях из корейских сериалов и танцах под ритмы K-pop.

В начале октября соосновательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук официально сменила фамилию. Теперь она Ким.

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Татьяна Бакальчук Татьяна Ким Wildberries
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Комментарии
16
Cashmare
38 минут
после этой фразы бездомные собаки вышли из чата
Слава России!
1 час
давай на историческую родину на, в серверную
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