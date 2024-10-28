Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +6

3 м/c,

южн.

 756мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,67
EUR 104,81
СКА и Спартак поссорились
Будет ли в Грузии Майдан
Промышленный Петербург
Куда сводить ребенка на каникулах
Актриса в метро
Память жертв репрессий
Правосудие без ГАС
Гадание по ставке ЦБ
Премьер Белоруссии в Петербурге
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Собаки искусали ребёнка на севере Петербурга. Он в тяжёлом состоянии

Собаки искусали ребёнка на севере Петербурга. Он в тяжёлом состоянии

9 643
36 комментариев

Бригада скорой увезла шестиклассника в тяжёлом состоянии от заброшенного здания в Приморском районе Петербурга. В недострое мальчик прятался от собак. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 октября.

По предварительным данным, 12-летний школьник позвонил в полицию накануне незадолго до трёх часов дня с просьбой защитить его от собак. По словам мальчика, животные набросились на него неподалёку от метро «Старая Деревня», на Мебельной улице, 2. Ребёнок спрятался в заброшенном здании. Переживая, что собаки не разбежались, сам выйти не решался.

Прибывший на место наряд патрульно-постовой службы нашёл покусанного мальчика. Его госпитализировали с множественными ранами на лице и теле.

В июне бродячие собаки едва не загрызли молодую пару, гулявшую в районе железнодорожной станции Старая Деревня. 20-летний пострадавший рассказывал, что два агрессивных пса напали на него и подругу на территории заброшки на Мебельной улице, 10. Случившееся привлекло внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.


Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Собаки напали на ребенка Укусила собака Собака укусила Собаки напали Ребенок пострадал
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED5
Гнев
ANGRY45
Печаль
SAD6
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
36
alexadmin
1 час
Не первый уже случай как раз в том месте. Администрации пофиг. Они, видимо, пешком там не ходят.
мухомор
1 час
Сейчас не время решать проблему бродячих собак. Основная опасность исходит от квадроберов. Вот куда надо направлять все силы и внимание.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
Новости компаний
Посмотрите в календарь: врачи рассказали, почему опасно не делать прививки взрослым и детям
27 октября, 18:00
Новости компаний
Привлечь, воспитать или завоевать: как российский бизнес решает проблему острой нехватки IT-кадров
26 октября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Посмотрите в календарь: врачи рассказали, почему опасно не делать прививки взрослым и детям
27 октября, 18:00
Привлечь, воспитать или завоевать: как российский бизнес решает проблему острой нехватки IT-кадров
26 октября, 18:00
Кадровый голод: почему спрос на специалистов по кибербезопасности растет быстрее, чем их готовят
26 октября, 14:00
Как сохранить душевное равновесие и оптимизм в преддверии зимы
25 октября, 18:00
Стартовал прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
25 октября, 17:26
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 октября, 16:31
Сбер: с начала года объём портфеля кредитования девелоперов Северо-Запада превысил 470 млрд рублей
25 октября, 16:30
ГК «А101» предлагает выиграть квартиру в космической игре
25 октября, 16:30
Наше радио — музыка поколений
25 октября, 16:20
На отдых с 4G: МегаФон модернизировал сеть на озере Красногвардейское
25 октября, 16:12
Сбер представляет GigaChat MAX — персональный помощник, собеседник, соавтор и консультант
25 октября, 13:45
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55