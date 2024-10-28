Собаки искусали ребёнка на севере Петербурга. Он в тяжёлом состоянии

Бригада скорой увезла шестиклассника в тяжёлом состоянии от заброшенного здания в Приморском районе Петербурга. В недострое мальчик прятался от собак. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 октября.

По предварительным данным, 12-летний школьник позвонил в полицию накануне незадолго до трёх часов дня с просьбой защитить его от собак. По словам мальчика, животные набросились на него неподалёку от метро «Старая Деревня», на Мебельной улице, 2. Ребёнок спрятался в заброшенном здании. Переживая, что собаки не разбежались, сам выйти не решался.

Прибывший на место наряд патрульно-постовой службы нашёл покусанного мальчика. Его госпитализировали с множественными ранами на лице и теле.

В июне бродячие собаки едва не загрызли молодую пару, гулявшую в районе железнодорожной станции Старая Деревня. 20-летний пострадавший рассказывал, что два агрессивных пса напали на него и подругу на территории заброшки на Мебельной улице, 10. Случившееся привлекло внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.