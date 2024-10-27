Машина вспыхнула после столкновения с демпфером на ЗСД

На Западном скоростном диаметре в Курортном районе загорелся автомобиль, возгорание произошло после столкновения с демпфирующим устройством на разделении съездов, сообщили 27 октября «Фонтанке» в пресс-службе ЗСД.

Источник: Фонтанка.ру

По данным петербургского МЧС, сообщение о пожаре поступило в 15:50. В автомобиле Geely сгорели сгораемые части, к 16:22 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.