Машина вспыхнула после столкновения с демпфером на ЗСД

На Западном скоростном диаметре в Курортном районе загорелся автомобиль, возгорание произошло после столкновения с демпфирующим устройством на разделении съездов, сообщили 27 октября «Фонтанке» в пресс-службе ЗСД.
По данным петербургского МЧС, сообщение о пожаре поступило в 15:50. В автомобиле Geely сгорели сгораемые части, к 16:22 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.
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