Грузовик протаранил остановку в пригороде Тель-Авива. Водитель застрелен, число пострадавших выросло до 35

По меньшей мере 35 человек пострадало в результате наезда грузовика на автобусную остановку в пригороде Тель-Авива. Водителя транспортного средства ликвидировали. Об этом 27 октября сообщила израильская газета The Times of Israel.

Все пострадавшие были экстренно доставлены в ближайшую больницу, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии, пятеро в состоянии средней тяжести, 20 госпитализированы с легкими травмами.

Водителя большегруза застрелили. Как сообщает The Jerusalem Post, огонь по нему открыли находившиеся на месте местные жители, у которых было при себе оружие.

Издание также уточняет, что грузовик протаранил остановку с людьми в тот момент, когда к ней подъехал автобус. Некоторых прохожих спасатели доставали из-под грузовика. В настоящее время на месте продолжают работать экстренные службы.

По данным ряда СМИ, полиция называет произошедшее терактом.