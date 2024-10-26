Отстояли автобус всем районом. Жители Центрального района рассказали, как им удалось сохранить маршрут №21

Жители Центрального района и МО «Литейный округ» в частности смогли сообща отстоять автобусный маршрут №21. «Фонтанка» 26 октября узнала у жителей, как им это удалось.

Во время капитального ремонта станции «Чернышевская» с 1 апреля 2022 года запустили автобусный маршрут №21, который связывал Центральный район с Красногвардейским. По словам жителей, на автобусе было удобно доезжать из Литейного округа до Финляндского вокзала и добираться из центра до ТК «Охта Молл» и Ладожского вокзала.

Когда «Чернышевскую» открыли, власти засомневались, а нужен ли теперь 21-й маршрут. Тогда жители Центрального района начали собирать подписи за сохранения полюбившегося автобуса. «Меня эта тема взволновала как пассажира, который регулярно ездил и ездит на автобусе 21-го маршрут», — рассказал активист Вадим Суходольский «Фонтанке». Когда Вадим увидел, что судьба маршрута №21 волнует не только его, но и других жителей, он понял, что нужно действовать. За несколько дней горожане собрали более ста подписей и направили в ГКУ «Организатор перевозок» коллективное письмо.

В ответе на обращение горожан ведомство сообщило, что было принято решение сохранить маршрут. Он продолжит обслуживать пассажиров на участке от станции метро «Ладожская» до станции «Площадь Ленина». О сохранении маршрута также сообщили 16 октября в пресс-службе комитета по транспорту.