В Петербурге сотрудница ЖКС попалась на взятке за перепланировку в доме-памятнике. Полиция показала её тайник

Экономическая полиция пришла в ЖКС № 1 Петроградского района после перепланировки в доходном доме на Большом проспекте. По версии следствия, закрыть глаза на незаконный ремонт помогли полмиллиона, которые занесли руководителю отдела.

Источник: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

О задержании подозреваемой 25 октября сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Факт получения взятки выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Петроградского УМВД.

В коррупции заподозрили 35-летнюю начальницу отдела управляющей компании. По оперативным данным, в сентябре она получила 500 тысяч рублей от жителя дома на Большом проспекте П. С., который незаконно занял чердак и устроил там перепланировку. Судя по видео, деньги были спрятаны на рабочем месте — пачку купюр достали из-за батареи.

По информации «Фонтанки», речь идёт о доме № 70–72. Комитет по охране памятников знает его как доходный дом Ф. Ф. Утемана. Здание построено в начале XX века и является выявленным объектом культурного наследия.

Материалы полиции легли в основу уголовного дела о получении взятки. Подозреваемая задержана на двое суток.

«Проведение оперативно-разыскных мероприятий продолжается. Устанавливаются иные факты противоправной деятельности задержанной», — добавили в главке.