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Общество В Петербурге сотрудница ЖКС попалась на взятке за перепланировку в доме-памятнике. Полиция показала её тайник

В Петербурге сотрудница ЖКС попалась на взятке за перепланировку в доме-памятнике. Полиция показала её тайник

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6 комментариев

Экономическая полиция пришла в ЖКС № 1 Петроградского района после перепланировки в доходном доме на Большом проспекте. По версии следствия, закрыть глаза на незаконный ремонт помогли полмиллиона, которые занесли руководителю отдела.

О задержании подозреваемой 25 октября сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Факт получения взятки выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Петроградского УМВД.

В коррупции заподозрили 35-летнюю начальницу отдела управляющей компании. По оперативным данным, в сентябре она получила 500 тысяч рублей от жителя дома на Большом проспекте П. С., который незаконно занял чердак и устроил там перепланировку. Судя по видео, деньги были спрятаны на рабочем месте — пачку купюр достали из-за батареи.

По информации «Фонтанки», речь идёт о доме № 70–72. Комитет по охране памятников знает его как доходный дом Ф. Ф. Утемана. Здание построено в начале XX века и является выявленным объектом культурного наследия.

Материалы полиции легли в основу уголовного дела о получении взятки. Подозреваемая задержана на двое суток.

«Проведение оперативно-разыскных мероприятий продолжается. Устанавливаются иные факты противоправной деятельности задержанной», — добавили в главке.

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Комментарии
6
В_Ф
2 минуты
Мелочь, а приятно. Здесь она уже не разговаривает через губу и не рассказывает что закон для всех одинаков и ЖКС в её лице ничего сделать не может. Легкое злорадство испытываю:))
282340562
2 минуты
ЖКС выживают как могут. Я когда жил в Центральном районе на последнем этаже - после экскурсий по крышам крыши из-за снега подтекали, приходилось в ЖКС писать через портал наш спб, так вот они для видимости строчили рапорты заботы, что чердачные помещения укрыты плёнкой, выкладывали фото другого чердака и также выкладывали фото чужой, крыши, как они её якобы промазали и поджали😁. Это конечно безнаказанность их так расслабляет, ничего ведь не боятся
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