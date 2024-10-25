На россиян напали в Турции. Полиция Антальи проводит расследование

В Анталье полиция расследует инцидент, связанный с нападением на россиян в одном из отелей города Гёчек в Турции. Российские дипломаты поддерживают контакт как с пострадавшими, так и с турецкими властями. Об этом в четверг, 24 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ.



Согласно информации, полученной в генеральном консульстве России в Анталье, 22 октября в отеле городка Гёчек произошла драка с участием граждан РФ. По словам россиян, на них напала группа незнакомцев. Пострадавших доставили в ближайшую больницу, где им оказали первую помощь. В настоящее время правоохранительные органы Турции проводят расследование.



Нападении на российских туристов произошло в отеле Rixos Premium Göcek, расположенном в турецком городе Гёчек.