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Общество Происшествия На россиян напали в Турции. Полиция Антальи проводит расследование

На россиян напали в Турции. Полиция Антальи проводит расследование

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2 комментария

В Анталье полиция расследует инцидент, связанный с нападением на россиян в одном из отелей города Гёчек в Турции. Российские дипломаты поддерживают контакт как с пострадавшими, так и с турецкими властями. Об этом в четверг, 24 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ.

Согласно информации, полученной в генеральном консульстве России в Анталье, 22 октября в отеле городка Гёчек произошла драка с участием граждан РФ. По словам россиян, на них напала группа незнакомцев. Пострадавших доставили в ближайшую больницу, где им оказали первую помощь. В настоящее время правоохранительные органы Турции проводят расследование.

Нападении на российских туристов произошло в отеле Rixos Premium Göcek, расположенном в турецком городе Гёчек.

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Нападение на россиян Турция Анталья Гёчек
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Комментарии
2
Сила в Правде!!
54 минуты
пить надо меньше.
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