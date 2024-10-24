На Фарфоровском посту изымают землю под строительство ВСМ Москва — Петербург

Росжелдор изымают землю Фарфоровского поста для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург. Ранее здесь были споры о том, в каком виде сохранять исторические здания.
Постановление Росжелора, по данным «Фонтанки», датировано 16 октября. Речь идет об участке примерно в 900 квадратных метров, собственником которого значится АО «Железнодорожная торговая компания». Судя по номеру участка, здесь расположен дом № 58.
Это здание Фарфоровского поста не относится к числу исторических зданий, по поводу которых ранее возникли споры — в каком виде наделять их охранным статусом. В итоге им дали статус достопримечательного места, что позволяет их передвигать. Сообщение об изъятии земли под ними и, соответственно, квартир появилось еще в 2023 году.
Росжелдор регулярно выпускает распоряжения об изъятии земли для строительства ВСМ. Построить магистраль планируется в 2028 году.
Росжелдор и ООО «ВСМ Две столицы» подписали концессионное соглашение более чем на 2 трлн рублей на строительство основного участка магистрали, заключен и договор лизинга с ГТЛК на поставку 41 высокоскоростного состава до 2030 года. Предполагается, что из Петербурга в Москву можно будет доехать за 2 часа 15 минут, стоимость билета составит порядка 10 тысяч рублей. Для этого на территории Петербурга надо будет построить дополнительные пути, терминал у Московского вокзала и тоннель под железнодорожными путями.
Подробнее о проекте и о том, как будут производить для него скоростные поезда, читайте в материалах «Фонтанки».