На Фарфоровском посту изымают землю под строительство ВСМ Москва — Петербург

Росжелдор изымают землю Фарфоровского поста для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург. Ранее здесь были споры о том, в каком виде сохранять исторические здания.



Постановление Росжелора, по данным «Фонтанки», датировано 16 октября. Речь идет об участке примерно в 900 квадратных метров, собственником которого значится АО «Железнодорожная торговая компания». Судя по номеру участка, здесь расположен дом № 58.

Это здание Фарфоровского поста не относится к числу исторических зданий, по поводу которых ранее возникли споры — в каком виде наделять их охранным статусом. В итоге им дали статус достопримечательного места, что позволяет их передвигать. Сообщение об изъятии земли под ними и, соответственно, квартир появилось еще в 2023 году.