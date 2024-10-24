Мужчина натравил шпица на соседку в Кировском районе Петербурга

В Кировском районе Петербурга на женщину напала собака породы шпиц. По словам пострадавшей, животное натравил на нее сосед. Об этом стало известно «Фонтанке» в четверг, 24 октября.



73-летнюю женщину укусил шпиц на улице Ивана Черных. В результате нападения пострадавшая осталась с ушибом правой голени. Врачи оценили ее состояние как удовлетворительное и отправили домой.



Как отмечает женщина, собаку натравил на нее сосед. По ее словам, нападения со стороны шпица происходят регулярно, но последний раз закончился укусом. Пострадавшая обратится к участковому для того, чтобы написать заявление по факту нападений.