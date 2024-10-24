«Ведомостям» подтвердили продажу активов «Ашана». Названа стоимость и потенциальные покупатели

Французская сеть гипермаркетов «Ашан» (Auchan) договаривается о продаже своих активов в России, общая стоимость которых без учета дисконта оценивается в 45-80 миллиардов рублей. Эту информацию 24 октября изданию «Ведомости» подтвердили три источника, близкие к переговорам о продаже бизнеса.

Среди потенциальных покупателей два собеседника издания называют Алексея Мордашова: его холдинговая компания «Севергрупп» — крупнейший акционер сети магазинов «Лента» и контролирует 77,9% ритейлера через офшор Lenta.Ltd. Сам Мордашов с членами семьи и подконтрольными компаниями находится в SDN List Минфина США с лета 2022 года.

Еще одного «непрофильного» инвестора упомянул третий источник, но имя его до закрытия сделки называть не стал.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что приобретение активов «Ашана» может заинтересовать может привлечь «Ленту» и «Магнит». Стоимость бизнеса «Ашан» он оценил примерно в 60 миллиардов рублей без учета 60%-ного дисконта, введенного для иностранцев при продаже активов в России.