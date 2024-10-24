«Ашан» опроверг «уход с российского рынка»

В российском «Ашане» вновь опровергли слухи об уходе французского ретейлера с рынка РФ. Об этом 24 октября сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление ретейлера.

«Уже несколько лет ходят слухи о продаже „Ашан ретейл Россия“ и уходе нашей компании с российского рынка, которые мы неоднократно опровергали. Каждый раз ответ „Ашан“ был одинаковым: „Мы не комментируем слухи“», — сказали в компании.

Сегодня французское издание La Lettre сообщило , что «Ашан» решил уйти с российского рынка по причине сложившихся сложностей существования в условиях европейских санкций. Указывалось, что компания уже нашла двух потенциальных покупателей своего бизнеса в России.

После начала СВО в сети не раз появлялась информация об уходе «Ашана» из России, но представители компании опровергали слухи. Так, в апреле этого года в «Ашан ретейл Россия» сообщили, что стратегия и организация работы в России будут меняться только в сторону развития ряда направлений для расширения сферы деятельности и увеличения прибыли