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Бизнес «Ашан» опроверг «уход с российского рынка»

«Ашан» опроверг «уход с российского рынка»

2 174
8 комментариев

В российском «Ашане» вновь опровергли слухи об уходе французского ретейлера с рынка РФ. Об этом 24 октября сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление ретейлера.

«Уже несколько лет ходят слухи о продаже „Ашан ретейл Россия“ и уходе нашей компании с российского рынка, которые мы неоднократно опровергали. Каждый раз ответ „Ашан“ был одинаковым: „Мы не комментируем слухи“», — сказали в компании.

Там также добавили, что слухи о возможной продаже российского бизнеса компания не комментирует.

Сегодня французское издание La Lettre сообщило, что «Ашан» решил уйти с российского рынка по причине сложившихся сложностей существования в условиях европейских санкций. Указывалось, что компания уже нашла двух потенциальных покупателей своего бизнеса в России.

После начала СВО в сети не раз появлялась информация об уходе «Ашана» из России, но представители компании опровергали слухи. Так, в апреле этого года в «Ашан ретейл Россия» сообщили, что стратегия и организация работы в России будут меняться только в сторону развития ряда направлений для расширения сферы деятельности и увеличения прибыли

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Комментарии
8
282437267
1 час
значит уйдет
Вася Петров
1 час
"Опроверг" и "не комментирует" это разные вещи.
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