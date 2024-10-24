La Lettre: «Ашан» уходит из России

Французская сеть гипермаркетов «Ашан» решила уйти с российского рынка. Корпорации стало сложно существовать в условиях европейских санкций, сообщает издание La Lettre в четверг, 24 октября.

Известно, что компания уже нашла двух потенциальных покупателей своего бизнеса в России. Впереди у корпорации стоит задача урегулировать вопрос выхода из рынка с российскими властями. «Ашан» не хочет допустить ситуацию, как с компаниями Danone или Carlsberg, активы которых после ухода из РФ были национализированы, пишет издание.

«В отличие от других, менее осторожных европейских дистрибьюторов, „Ашан“ строго соблюдает санкции, принятые против России. Он не вкладывает и не возвращает ни копейки. Что ставит компанию в очень невыгодное положение по сравнению с местными игроками-дистрибьюторами, принадлежащими российским олигархам, которые не могут ничего сделать со своими деньгами, кроме как вложить их в свою компанию», — приводит слова человека, знакомого с ситуацией, издание Le Figaro.

После начала СВО в сети не раз появлялась информация об уходе «Ашана» с российского рынка, но представители компании опровергали слухи. В последний раз в апреле этого года в «Ашан ретейл Россия» сообщили, что стратегия и организация работы в России будут меняться только в сторону развития ряда направлений для расширения сферы деятельности и увеличения прибыли.