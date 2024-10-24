Бездомные животные будут ждать новых хозяев на благотворительном фестивале в Петербурге

Источник: предоставлено организаторами фестиваля «Путь домой»







В Северной столице пройдёт семейный благотворительный фестиваль «Путь домой», на котором животные из приютов города и Ленобласти будут ждать новых хозяев.

На фестиваль приедут десятки кошек и собак. У всех непростая судьба, и все они ищут дом. Всех питомцев тщательно готовят к встрече с потенциальными хозяевами: они вакцинированы, кастрированы и стерилизованы, ухожены и социализированы. Кроме того, непосредственно на фестивале животные пройдут дополнительный ветеринарный контроль.

Тем, кто отправится на мероприятие с твёрдым намерением взять в дом питомца, при себе необходимо иметь паспорт — животные отдаются строго по договору. А те, кто ещё в раздумьях, смогут это сделать позже, связавшись с представителями приютов.

Также организаторы фестиваля подготовили обширную программу для посетителей: лекции об ответственном содержании животных, познавательные викторины, мастер-классы и многое другое.

Фестиваль «Путь домой» пройдёт в пространстве «Севкабель Порт» 26 и 27 октября с 11:00 до 20:00. Все подробности можно узнать в официальной группе фестиваля.

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