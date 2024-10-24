Вслед за Яновским. Задержан еще один замминистра энергетики РФ — Сергей Мочальников

В Москве задержали еще одного заместителя министра энергетики России — Сергея Мочальникова. Он проходит фигурантом в деле задержанного утром замглавы Минэнерго Анатолия Яновского и подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает «Коммерсантъ» в четверг, 24 октября.

Мочальникову изберут меру пресечения 25 октября. Так как статья, по которой он проходит, относится к средней степени тяжести, его могут отправить под домашний арест. Также помимо замминистра Мочальникова задержаны еще четверо, которым предъявлены обвинения в мошенничестве. По данным «Ъ», прямой ущерб по делу чиновников составляет 500 миллионов рублей, а косвенный — 12 миллиардов рублей.