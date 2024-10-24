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Общество Вслед за Яновским. Задержан еще один замминистра энергетики РФ — Сергей Мочальников

Вслед за Яновским. Задержан еще один замминистра энергетики РФ — Сергей Мочальников

1 889
5 комментариев

В Москве задержали еще одного заместителя министра энергетики России — Сергея Мочальникова. Он проходит фигурантом в деле задержанного утром замглавы Минэнерго Анатолия Яновского и подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает «Коммерсантъ» в четверг, 24 октября.

Мочальникову изберут меру пресечения 25 октября. Так как статья, по которой он проходит, относится к средней степени тяжести, его могут отправить под домашний арест. Также помимо замминистра Мочальникова задержаны еще четверо, которым предъявлены обвинения в мошенничестве. По данным «Ъ», прямой ущерб по делу чиновников составляет 500 миллионов рублей, а косвенный — 12 миллиардов рублей. 

Сергею Мочальникову 49 лет, он женат и воспитывает троих детей, занимает должность замминистра энергетики с апреля 2022 года. Ранее он был директором департамента угольной и торфяной промышленности ведомства. 

Утром «Фонтанка» писала о задержании Анатолия Яновского. Его дело предположительно связано с делом Андрея Моисеенкова — директора ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов, подведомственного Минэнерго. По версии следствия, компания получила миллиарды из бюджетных средств, но свои обязательства по госконтракту фактически не выполнила.

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Комментарии
5
ryyf
6 минут
Обязательно и все непременно условный срок 120 лет.
iigaza
1 час
Есть и хорошая новость - Мосгоруд смягчил приговор экс-заместителю главы Минпросвещения Марине Раковой по делу о мошенничестве в особо крупном размере (50 лямов). Вместо реального срока ей назначили условный с испытательным сроком пять лет.
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