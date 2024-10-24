ВВП России в следующем году удвоится по сравнению с доковидным уровнем

Внутренний валовый продукт России, отражающий общую стоимость всех произведённых в стране товаров и услуг, в 2025 году вдвое превысит показатель доковидного 2019 года. Об этом 24 октября во время первого чтения проекта федерального бюджета на 2025–2027 годы в Госдуме заявил глава комитета бюджету и налогам, депутат Андрей Макаров.

«Мы очень часто сравниваем с доковидным периодом и всегда говорили, что главная задача — выйти на восстановление экономики. Так вот, ВВП страны по сравнению с 2019 годом в следующем году удвоится. Это говорит не о восстановлении. Это говорит о том, что экономика вышла на новое качество», — сказал парламентарий.

Прогноз ВВП, на основе которого в том числе составлен обсуждаемый проект бюджета, говорит о том, что экономика страны устойчиво развивается несмотря на «внешние шоки», считает Макаров.

«С 2020 по 2023 год рост нашей экономики составил 5,5%. Это в разы больше, чем у большинства так называемых развитых стран», — отметил он.

Ожидается, что в 2024 году экономика России вырастет на 3,9%. По мнению депутата, это «взвешенная оценка, которая как минимум до конца года уже не уменьшится».