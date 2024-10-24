Потепление породит экстремальный холод. 44 климатолога предупреждают Европу о катаклизме

К лидерам стран Северной Европы обратились 44 ведущих климатолога планеты, чтобы предупредить о коллапсе ключевых течений Атлантического океана. Как сообщает 24 октября РБК, заявление опубликовано в форме открытого письма. Ученые отмечают, что риски ослабления циркуляции течений сильно недооценены, и катастрофа может случиться уже в этом столетии, поэтому власти должны начинать действовать немедленно.

Речь идёт об АМОС — атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции. Это главный механизм переноса тепла в Северное полушарие, определяющий «условия жизни для всех людей в Арктическом регионе и за его пределами». Из-за глобального потепления АМОС замедляется. Это может привести с сильному похолоданию прежде всего в Северной Европе, что сделает условия для жизни экстремальными.

«Такое изменение циркуляции океана имело бы разрушительные и необратимые последствия, особенно для стран Северной Европы, но также и для других частей света», — отмечается в письме.

Учёные много лет говорят о рисках глобального потепления и считают, что именно оно способствует возникновению большого числа ураганов, наводнений, засухи, что ведет к нехватке еды и воды и к распространению инфекций.