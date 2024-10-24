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Происшествия Пожар в Гусь-Хрустальном начался на втором этаже, а тела погибших нашли на пятом

Пожар в Гусь-Хрустальном начался на втором этаже, а тела погибших нашли на пятом

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При пожаре в Гусь-Хрустальном (Владимирская область) 24 октября погибли два человека: 65-летний мужчина и 54-летняя женщина, пострадали четверо. Об этом сообщает МЧС в своем телеграм-канале.

В многоэтажном доме возгорание возникло в квартире на втором этаже — предположительно, из-за короткого замыкания в розетке. В итоге огонь охватил 50 квадратных метров. Дым вышел в подъезд и поднялся до пятого этажа. Погибшие были обнаружены именно на пятом этаже.

На месте работали 17 специалистов МЧС и пять единиц техники. Спасатели эвакуировали из дома 30 жильцов, еще четверых вывели в спасустройствах.


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Пожар Смертельный пожар Владимирская область
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