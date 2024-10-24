Полиция проводит проверку после жесткой попытки задержания подростка в магазине на юге Петербурга

Юноша с севера Петербурга нашел приключения на юге города. Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 октября, 17-летний подросток накануне обратился в травмпункт с повреждениями, полученными в продуктовом магазине на улице Костюшко.

У пациента диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, повреждение носа, ушибы и ссадины. От госпитализации юноша отказался, заверив медиков, что полечится дома.

Полиция установила, что повреждения потерпевшему нанесли в продуктовом супермаркете на улице Костюшко. Служба безопасности пыталась задержать молодого человека, заподозрив его в краже товара. Администрация магазина также обратилась в правоохранительные органы по поводу инцидента.