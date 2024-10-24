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Общество По воле «Дяди Захара» с аккаунтов школьников по России идут письма с угрозами взрывов. Коснулось и Ленобласти

По воле «Дяди Захара» с аккаунтов школьников по России идут письма с угрозами взрывов. Коснулось и Ленобласти

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1 комментарий

В ряде российских регионов уже сутки через аккаунты электронных дневников от лица школьников приходят угрозы устроить теракт. Некоторых школьников в электронном журнале сделали круглыми отличниками, а где-то электронный дневник вообще перестал работать.

О проблеме накануне рассказала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Сперва сообщалось, что, например, в двух школах Ленобласти учреждения получили письма о готовящемся теракте. В Колтушах и Гатчине, утверждает Мизулина, школы получили такие письма через систему электронных дневников ГИС «СОЛО». Автор пишет, что его «доставали и гнобили», и пообещал «прийти в школу с сайгой и убить», а также «принести бомбу». План действий, пишет автор, ему подсказал некий «Дядя Захар».

По данным 47news, к одному из школьников, от чьего лица пришли угрозы, приезжала полиция. 16-летний подросток учится в колледже. «Они проверили его аккаунты в соцсетях, убедились, что там всё в порядке. Взяли объяснительную. Мы пытались зайти в электронный дневник, я могу по своему логину и паролю, у сына аккаунт оказался заблокирован», — рассказала женщина.

Письма получали не только в Ленобласти. Как пишет Мизулина, ей присылали скриншоты из Тобольска, Улан-Удэ, Йошкар-Олы и Калининграда, во всех отмечен всё тот же Захар. «География спама широкая и проблема эта не региональная», — отмечает Мизулина.

Дело не ограничилось угрозами. Тем, кто взломал электронные дневники, удалось получить доступ и к журналам. «Хулиганы, скрывающиеся под именем „Дядя Захар“, еще и исправили все оценки на пятерки в некоторых школах», — пишет Мизулина.

Уже к ночи 24 октября стало известно, что в некоторых регионах электронные дневники вообще перестали работать. Петербурга это, насколько смогла выяснить «Фонтанка», пока не касается.

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Дядя Захар Екатерина Мизулина Хакеры Письма с угрозами Школьники
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Комментарии
1
Сила в Правде!!
1 час
так у мизулиной своих детей нет вот и решила над чужими поиздеваться просто.
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