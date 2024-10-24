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Общество Дуров дал совет людям «от 20», желающим создать «нечто грандиозное». Он изменит вашу жизнь

Дуров дал совет людям «от 20», желающим создать «нечто грандиозное». Он изменит вашу жизнь

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5 комментариев

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров посоветовал людям «от 20 лет, которые хотят создать что-то грандиозное», никогда не употреблять алкоголь. Этим мудрым наставлением предприниматель поделился в своем канале 23 октября.

По его словам, сам он не пьет алкоголь почти 20 лет, но видит, как многие успешные люди губят себя этим.

«Алкоголь затуманивает ясность ума и интуицию на несколько дней после употребления. Хотя он может временно поднять вам настроение, это всё равно что взять кредит — вы вернете его с процентами. Кратковременное удовольствие приносит долгосрочные страдания», делится житейским опытом Дуров с теми, кто еще не ведает о пагубном воздействии спиртного.

«Я знаю, что трудно не поддаваться социальному давлению: люди эволюционировали, чтобы копировать поведение окружающих», — продолжает мыслитель. «Но привычки большинства из них саморазрушительны — большинство людей вокруг нас употребляют алкоголь, едят фастфуд и ведут пассивный образ жизни. И это нормально».

«Однако, если вы хотите достичь чего-то экстраординарного, вы повысите свои шансы, сохранив здоровье своего ума и тела», — говорится в заключительной части оригинального поста.

О персоне Павла Дурова — читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии
5
Игорь Протасов
1 час
Павел Дуров может только порекомендовать, как стать отцом сотен детей. А вот совет брата Николая был бы ценен.
Сила в Правде!!
1 час
дуров глупый мыслитель как оказалось он трезвого димона даже не видел.
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