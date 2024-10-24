Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +7

3 м/c,

зап.

 761мм 64%
Подробнее
1 Пробки
USD 96,64
EUR 104,38
Вы на "Горном институте" выходите?
Как узнать, что машину эвакуируют?
Промышленный Петербург
Продажи в новостройках упали
Ланьков о войсках Северной Кореи
Мамы и чайлдфри
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Маск обещал разыгрывать по миллиону долларов среди избирателей каждый день. Минюсту США не зашло

Маск обещал разыгрывать по миллиону долларов среди избирателей каждый день. Минюсту США не зашло

890
4 комментария

Минюст США предупредил комитет America PAC, основанный Илоном Маском, что ежедневный розыгрыш миллиона долларов до президентских выборов среди избирателей в «колеблющихся» штатах может нарушать закон. Об этом 23 октября пишет CNN.

Маск ранее пообещал разыгрывать по миллиону долларов среди тех жителей «колеблющихся» штатов, которые подпишут его петицию в защиту первой и второй поправок к Конституции США. Текст петиции опубликован на сайте America PAC (PAC, political action committee — Комитет политических действий), который занимается поддержкой кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.

В петиции, которую Маск просит подписать, сказано: «Первая и Вторая поправки гарантируют свободу слова и право на ношение оружия. Подписываясь ниже, я выражаю свою поддержку Первой и Второй поправкам».

Избирателям, которые подписывают петицию, Маск также гарантированно обещает чек на 100 долларов.

Источники CNN сообщают, что в комитет Маска пришло письмо из отдела по борьбе с коррупцией Минюста, расследующего возможные нарушения законодательства, связанные с выборами. Обещание Маска выплатить премии зарегистрированным избирателям сразу же вызвало обеспокоенность у экспертов по избирательному праву и некоторых государственных чиновников, которые усомнились в том, что это укладывается в рамки закона.

Федеральный закон квалифицирует как преступление плату за участие в голосовании или регистрацию для участия в голосовании, но не за подписание петиций. Однако те, кто подпишет петицию, могут стать целью America PAC для агитации за Трампа.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Илон Маск Минюст Миллион долларов Розыгрыш Выборы президента Дональд Трамп
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Игорь Протасов
1 час
Илон пытается повернуть время вспять. Сохранить "традиционные американские ценности". Вполне в духе того, что происходит сейчас в России.
Сила в Правде!!
1 час
«Люди, ограждения исчезли. Трамп скатывается в это безумие — бывший президент Соединенных Штатов и кандидат на пост президента Соединенных Штатов говорит, что ему нужны генералы, подобные Адольфу Гитлеру», — сказал Уолц, служивший в Национальной гвардии армии.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Жители Приморского района посадили яблони в парке у реки Каменка
23 октября, 15:00
Новости компаний
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезон
23 октября, 13:00
Новости компаний
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезонСамыми популярными странами для посещения стали Турция, Беларусь и Абхазия — здесь отдохнуло 37% от всех выезжающих за рубеж. В сравнении с показателями 2023 года почти в 2 раза выросла популярность азиатских стран, а билеты на это направление подешевели в среднем на 5%. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и сервиса покупки авиа и железнодорожных билетов «Купи билет».
23 октября, 12:01
ТОП 5
Новости компаний
Нормы или ощущения? Какой должна быть температура воздуха в квартире
23 октября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» обновляет программу лояльности ЯРКО
23 октября, 16:20
Кампус «Школы 21» впервые появится за полярным кругом
23 октября, 16:13
На месте автоцентра на правом берегу Невы ГК «Лидер Групп» строит новый ЖК «ИСКРА-Сити»
23 октября, 16:05
Жители Приморского района посадили яблони в парке у реки Каменка
23 октября, 15:00
ГК «ПСК» открыла виртуальные туры по Industrial Avenir
23 октября, 14:01
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезон
23 октября, 13:00
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезонСамыми популярными странами для посещения стали Турция, Беларусь и Абхазия — здесь отдохнуло 37% от всех выезжающих за рубеж. В сравнении с показателями 2023 года почти в 2 раза выросла популярность азиатских стран, а билеты на это направление подешевели в среднем на 5%. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и сервиса покупки авиа и железнодорожных билетов «Купи билет».
23 октября, 12:01
Банк «Санкт-Петербург» улучшает условия вклада «Выгодный старт» и повышает ставку
22 октября, 18:10
Только в октябре: первый этаж дешевле на 300 000 рублей
22 октября, 18:00
Старт продаж второй очереди ЖК «Бионика Заповедная»
22 октября, 17:57
Существенно снижены цены на машино-места в 1-й очереди «Нового Лесснера»
22 октября, 15:30