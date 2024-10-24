Маск обещал разыгрывать по миллиону долларов среди избирателей каждый день. Минюсту США не зашло

Минюст США предупредил комитет America PAC, основанный Илоном Маском, что ежедневный розыгрыш миллиона долларов до президентских выборов среди избирателей в «колеблющихся» штатах может нарушать закон. Об этом 23 октября пишет CNN.

Маск ранее пообещал разыгрывать по миллиону долларов среди тех жителей «колеблющихся» штатов, которые подпишут его петицию в защиту первой и второй поправок к Конституции США. Текст петиции опубликован на сайте America PAC (PAC, political action committee — Комитет политических действий), который занимается поддержкой кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.

В петиции, которую Маск просит подписать, сказано: «Первая и Вторая поправки гарантируют свободу слова и право на ношение оружия. Подписываясь ниже, я выражаю свою поддержку Первой и Второй поправкам».

Избирателям, которые подписывают петицию, Маск также гарантированно обещает чек на 100 долларов.

Источники CNN сообщают, что в комитет Маска пришло письмо из отдела по борьбе с коррупцией Минюста, расследующего возможные нарушения законодательства, связанные с выборами. Обещание Маска выплатить премии зарегистрированным избирателям сразу же вызвало обеспокоенность у экспертов по избирательному праву и некоторых государственных чиновников, которые усомнились в том, что это укладывается в рамки закона.

Федеральный закон квалифицирует как преступление плату за участие в голосовании или регистрацию для участия в голосовании, но не за подписание петиций. Однако те, кто подпишет петицию, могут стать целью America PAC для агитации за Трампа.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.