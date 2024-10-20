Маск пообещал каждый день разыгрывать по $1 млн среди тех, кто подпишет его петицию

Американский миллиардер Илон Маск пообещал каждый день до выборов президента разыгрывать по $1 млн среди тех, кто подпишет опубликованную комитетом America PAC онлайн-петицию в поддержку Конституции США. Об этом 20 октября сообщает Reuters.

В петиции, которую Маск просит подписать, сказано: «Первая и Вторая поправки гарантируют свободу слова и право на ношение оружия. Подписываясь ниже, я выражаю свою поддержку Первой и Второй поправкам».

Первый чек на миллион Маск уже вручил одному из участников своего мероприятия в Пенсильвании, направленного на объединение сторонников республиканца Дональда Трампа. Победителем стал человек по имени Джон Дреер. Маск признался, что «Джон понятия не имел».

Как пишет Reuters, ранее Илон Маск основал организацию America PAC в поддержку президентской кампании Трампа. Эта группа «помогает мобилизовать и регистрировать избирателей в колеблющихся штатах», однако, по данным издания, «есть признаки того, что у нее возникают проблемы с достижением своих целей».

Участники субботнего мероприятия в Пенсильвании должны были подписать петицию, которая позволяет America PAC «собрать контактные данные большего количества потенциальных избирателей, чтобы помочь им прийти на избирательные участки», отмечает агентство.

Маск в ходе встречи «в мрачных тонах» описывал ноябрьские выборы и говорил, что в случае победы Камалы Харрис это будут «последние выборы», намекая на скорый конец существования США.

Как пишет NBC, программа America PAC, вероятно, позволяет обойти законодательство о финансировании избирательных кампаний, которое запрещает выплаты людям за регистрацию для голосования. Тут же речь идет о петиции.