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Власть Маск пообещал каждый день разыгрывать по $1 млн среди тех, кто подпишет его петицию

Маск пообещал каждый день разыгрывать по $1 млн среди тех, кто подпишет его петицию

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11 комментариев

Американский миллиардер Илон Маск пообещал каждый день до выборов президента разыгрывать по $1 млн среди тех, кто подпишет опубликованную комитетом America PAC онлайн-петицию в поддержку Конституции США. Об этом 20 октября сообщает Reuters.

В петиции, которую Маск просит подписать, сказано: «Первая и Вторая поправки гарантируют свободу слова и право на ношение оружия. Подписываясь ниже, я выражаю свою поддержку Первой и Второй поправкам».

Первый чек на миллион Маск уже вручил одному из участников своего мероприятия в Пенсильвании, направленного на объединение сторонников республиканца Дональда Трампа. Победителем стал человек по имени Джон Дреер. Маск признался, что «Джон понятия не имел».

Избирателям, которые подписывают петицию, Маск гарантированно обещает чек на 100 долларов.

Как пишет Reuters, ранее Илон Маск основал организацию America PAC в поддержку президентской кампании Трампа. Эта группа «помогает мобилизовать и регистрировать избирателей в колеблющихся штатах», однако, по данным издания, «есть признаки того, что у нее возникают проблемы с достижением своих целей».

Участники субботнего мероприятия в Пенсильвании должны были подписать петицию, которая позволяет America PAC «собрать контактные данные большего количества потенциальных избирателей, чтобы помочь им прийти на избирательные участки», отмечает агентство.

Маск в ходе встречи «в мрачных тонах» описывал ноябрьские выборы и говорил, что в случае победы Камалы Харрис это будут «последние выборы», намекая на скорый конец существования США.

Как пишет NBC, программа America PAC, вероятно, позволяет обойти законодательство о финансировании избирательных кампаний, которое запрещает выплаты людям за регистрацию для голосования. Тут же речь идет о петиции.

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Комментарии
12
Mies
2 часа
Посмотрев на свои 15₽, за печкой жалобно заскулили лахтеныши.
Klaustrofobik
1 час
Мне кажется это как то нарушает избирательный закон США. Хотя ?!.,,
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