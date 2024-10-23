Массовая драка в Янино привела полицию к посольству в Москве

Командировка в столицу потребовалась петербургской полиции, чтобы задержать подозреваемого в поножовщине в Янино. Его взяли под руки у посольства Республики Таджикистан. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 октября.

Оперативники уголовного розыска петербургского главка совместно с коллегами из МВД России настигли 33-летнего гражданина Таджикистана два дня назад в Гранатном переулке, 13, в Москве. Накануне он уже был в отделе полиции во Всеволожске и к вечеру осваивался в изоляторе временного содержания.

Иностранцу вменяют активное участие в массовой драке, случившейся у супермаркета на Голландской улице в Янино 13 октября. Очевидцы насчитали полтора десятка участников. Четверо остались истекать кровью, остальные успели разбежаться. Пострадавшие — уроженцы Дагестана. Трое были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжёлом состоянии.

По версии полиции, ножом их ранил доставленный из Москвы. Ему вменяют уголовное хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Поиск его соучастников продолжается.