Депутатский заказ. Машинист, монтер и тракторист задержаны за поджог перед выборами в Ленобласти

Трое рабочих угодили в изолятор временного содержания за поджог дома муниципального депутата во Всеволожском районе Ленобласти. По версии следствия, планируя разделить шесть тысяч долларов от заказчика, они сэкономили на маскировке. Об этом стало известно «Фонтанке» 23 октября.

По данным следствия, поджигатели воспользовались Chery Tiggo 7 Pro Max, который принадлежит 32-летнему машинисту экскаватора. Автомобиль изъяли при обыске во Всеволожске. Владельца считают исполнителем преступления. Согласно материалам дела, ему помогали 31-летний тракторист и 32-летний коллега-монтёр.

Избрания меры пресечения вместе с рабочими ждёт депутат муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Константин Легкодумов. Ему отводят роль заказчика, заплатившего порядка шести тысяч долларов за поджог дома другого депутата того же МО у железнодорожной станции Ладожское Озеро. Недвижимость горела в августе, перед сентябрьскими выборами. Обошлось без пострадавших, ущерб оценили в 30 миллионов рублей.