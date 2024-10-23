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Общество Из псковской деревни — в балтийские воды. Смотрите, как на дамбе отпустили тысячи рыб

Из псковской деревни — в балтийские воды. Смотрите, как на дамбе отпустили тысячи рыб

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1 комментарий

В Финский залив переселили ценных рыбок, специально для этого выращенных в Псковской области. Об этом 23 октября сообщает ФКП «Дирекция комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений».

Мероприятие по выпуску 3845 мальков сига прошло вчера на территории судопропускного сооружения С-2 в рамках проекта по восстановлению водных биоресурсов. Место выбрали на основе многолетних научных исследований и наблюдений — экологические показатели акватории способствуют хорошей приживаемости молоди и дальнейшему размножению в заливе. Процесс выпуска контролировали представители Федерального агентства по рыболовству, Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод», петербургского филиала ВНИРО, представители заказчика, участвовали экологи ФКП «Дирекция КЗС г. Санкт-Петербурга Минстроя России».

В псковской деревне Гаврильцево мальков выращивали в специализированных прудах, давали им естественные корма, чтобы они проще адаптировались к новой среде. На дамбу их везли на специальном транспортном средстве под строгим контролем специалиста-рыбовода.

«Регулярные выпуски мальков сига играют важную роль в сохранении и восстановлении биоразнообразия водоёмов, улучшая экологическое состояние Невской губы и Финского залива», — отмечается в сообщении.

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Рыбы Животные Природа КЗС Дамба
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Комментарии
1
282694747
1 час
Представитель ФСБ участвовал?Если нет-почему?
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