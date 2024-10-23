LADA Vesta в 2025 году получит климат-контроль и другие новые опции

«АвтоВАЗ» в новом году добавит опций своей флагманской модели LADA Vesta. Об этом со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя 23 октября сообщает «Автостат» .

Автомобили семейства Vesta в 2025 году начнут оснащать ключ-картами. Также модель получит климат-контроль и амбиентную подсветку салона.

В начале октября, после локализации в России, в продажу вернулась «Веста» с системой курсовой устойчивости (ESC). Она входит в базовое оснащение. Вернул «АвтоВАЗ» и ряд других опций, например, боковые подушки безопасности, трехступенчатый обогрев передних сидений, автоматические передние электростеклоподъемники и электроскладывание зеркал.

Помимо этого, машины вновь оснащаются датчиками дождя и света и впервые — передними датчиками парковки. Из вновь добавленных опций также система контроля слепых зон с индикацией в зеркалах, светодиодные противотуманки и обогреваемые форсунки омывателя на лобовом стекле.