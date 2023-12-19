Стало известно, когда начнется производство Lada Vesta с автоматической коробкой передач

— В следующем году часть из тех автомобилей, которые мы планируем выпустить, будет с автоматической коробкой передач. Понятно, что быстро локализовать всю компонентную базу в такой сложной ситуации, в том числе автоматическую коробку передач, невозможно. Тем не менее с нашими восточными партнерами автоматические коробки передач будут устанавливаться в первую очередь на нашу флагманскую модель Vesta, — сказал Максим Соколов.

Автоматическую коробку передач на флагманскую модель АВТОВАЗа Lada Vesta начнут устанавливать в 2024 году, 19 декабря на открытии дилерского салона «Лада Кудрово» сообщил генеральный директор компании Максим Соколов.

Он отметил, что за 11 месяцев 2023 года АВТОВАЗ произвел 370 тысяч автомобилей, производственный план на следующий год — около 500 тысяч автомобилей.

Первые автомобили после выхода из простоя АВТОВАЗа стали выпускать только с механической трансмиссией, хотя ранее Lada Granta уже оснащали автоматической коробкой передач японской фирмы Jatco (АКПП и вариатор). Вернуться к АКПП оказалось невозможно, и завод начал поиск новых поставщиков автоматической трансмиссии.

О том, что новые Lada Vesta с АКПП китайского производства сойдут с конвейера до конца 2023 года, на АВТОВАЗе сообщали еще в июне, а старт продаж был объявлен на рубеже этого и следующего годов.