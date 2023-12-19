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    Стало известно, когда начнется производство Lada Vesta с автоматической коробкой передач

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    Автоматическую коробку передач на флагманскую модель АВТОВАЗа Lada Vesta начнут устанавливать в 2024 году, 19 декабря на открытии дилерского салона «Лада Кудрово» сообщил генеральный директор компании Максим Соколов.

    — В следующем году часть из тех автомобилей, которые мы планируем выпустить, будет с автоматической коробкой передач. Понятно, что быстро локализовать всю компонентную базу в такой сложной ситуации, в том числе автоматическую коробку передач, невозможно. Тем не менее с нашими восточными партнерами автоматические коробки передач будут устанавливаться в первую очередь на нашу флагманскую модель Vesta, — сказал Максим Соколов.

    Он отметил, что за 11 месяцев 2023 года АВТОВАЗ произвел 370 тысяч автомобилей, производственный план на следующий год — около 500 тысяч автомобилей.

    Первые автомобили после выхода из простоя АВТОВАЗа стали выпускать только с механической трансмиссией, хотя ранее Lada Granta уже оснащали автоматической коробкой передач японской фирмы Jatco (АКПП и вариатор). Вернуться к АКПП оказалось невозможно, и завод начал поиск новых поставщиков автоматической трансмиссии.

    О том, что новые Lada Vesta с АКПП китайского производства сойдут с конвейера до конца 2023 года, на АВТОВАЗе сообщали еще в июне, а старт продаж был объявлен на рубеже этого и следующего годов.

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