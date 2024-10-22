Самолёт выкатился за пределы ВПП в аэропорту Екатеринбурга Кольцово. Введены ограничения на приём и отправление судов

В международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге вечером 22 октября были введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Причиной стал выкат за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) борта госавиации. Ряд рейсов направили на запасные аэродромы, вылет нескольких рейсов был отложен.

Обновлено: в 21:46 служба аэропорта объявила о вводе в строй второй ВПП. Прием и отправку воздушных судов возобновили.