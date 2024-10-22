Клюква манит. Спасатели четвёртый раз искали одного и того же пенсионера в лесах под Петербургом

Спасатели Ленинградской области снова пришли на помощь любителю тихой охоты. Пожилого мужчину в четвертый раз вывели из леса в Тосненском районе.

Как сообщает Аварийно-спасательная служба Ленобласти 22 октября, минувшим вечером в экстренные службы поступила информация о заблудившемся в лесу пенсионере. В поисках участвовали объединения добровольных спасателей. Найти мужчину удалось только ночью в районе деревни Рамболово в Форносовском городском поселении. Пострадавшего передали обеспокоенным родственникам.

Как пишет 47News , за клюквой 87-летний мужчина отправился на Мавринское болото еще в 8 утра. После 14 часов дня он перестал выходить на связь, тогда родные забили тревогу.

Позднее выяснилось, что со спасателями пенсионер уже знаком – ранее его выводили из леса в том же районе три раза, последний случай был в 2021 году. Тогда собиратель ягод заявил, что виной всему забытый компас.