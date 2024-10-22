Одна машина тормозит перед «зеброй», а вторая — нет. ДТП с подростком на Гражданском попало на видео

Серьёзное ДТП с юной самокатчицей в Калининском районе Петербурга попало на видео. Его публикует 22 октября телеграм-канал «Мегаполис». «Фонтанке» стали известны некоторые подробности. В частности, женщину-водителя уже ловили за проезд на запрещающий сигнал, не остановилась она и на этот раз.

Авария случилась, как писала «Фонтанка», вчера около 8:30 на Гражданском проспекте, 107. Nissan Juke сбил 15-летнюю девушку на кикшеринговом самокате. Автомобиль подъезжал к пешеходному переходу. Машина слева от него остановилась, а «Ниссан» — нет. Девушка передвигалась по «зебре» на самокате. От удара она перелетела через машину. Это произошло на глазах у другого самокатчика, который как раз приближался к переходу. Пострадавшая госпитализирована.

По данным «Фонтанки», за рулём «Ниссана» находилась 57-летняя женщина, живущая неподалеку. Она — хозяйка машины. В этом году её 13 раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД: превышение скорости и проезд на запрещающий сигнал.