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Происшествия Одна машина тормозит перед «зеброй», а вторая — нет. ДТП с подростком на Гражданском попало на видео

Одна машина тормозит перед «зеброй», а вторая — нет. ДТП с подростком на Гражданском попало на видео

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17 комментариев

Серьёзное ДТП с юной самокатчицей в Калининском районе Петербурга попало на видео. Его публикует 22 октября телеграм-канал «Мегаполис». «Фонтанке» стали известны некоторые подробности. В частности, женщину-водителя уже ловили за проезд на запрещающий сигнал, не остановилась она и на этот раз.

Авария случилась, как писала «Фонтанка», вчера около 8:30 на Гражданском проспекте, 107. Nissan Juke сбил 15-летнюю девушку на кикшеринговом самокате. Автомобиль подъезжал к пешеходному переходу. Машина слева от него остановилась, а «Ниссан» — нет. Девушка передвигалась по «зебре» на самокате. От удара она перелетела через машину. Это произошло на глазах у другого самокатчика, который как раз приближался к переходу. Пострадавшая госпитализирована.

По данным «Фонтанки», за рулём «Ниссана» находилась 57-летняя женщина, живущая неподалеку. Она — хозяйка машины. В этом году её 13 раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД: превышение скорости и проезд на запрещающий сигнал.

Полиция проводит проверку.

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Комментарии
18
aprahka
1 час
Оба виноваты.Девчонка не спешилась с самоката.Дама не остановила свой драндулет.
Hans-Christian
1 час
Мадам с 13-ю штрафами, спешащий куда-то подросток на арендном самокате... Вот они и встретились.
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